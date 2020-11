Ferdinando Valencia buscaría cambiar al personaje de Eleazar en 'La Mexicana y El Güero'

Ciudad de México.- El famoso galán de telenovelas, Ferdinando Valencia, ya se unió con el elenco de La Méxicana y El Güero, pues como algunos saben, será el reemplazo para el personaje que dejó Eleazar Gómez tras su polémica con su novia, Stephanie Valenzuela.

En su entrevista para el programa Hoy, Valencia dijo estar tranquilo y contento por la oportunidad de tomar este papel, el cual afirmó no actuaría igual a como lo hacía su compañero.

Él dice que se siente contento y tranquilo, me da gusto, yo me siento contento, tranquilo no. Sé que hay mucha gente que es fanática de Eleazar, pero no pretendo actuar lo que Eleazar hacía", dijo.