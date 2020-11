Integrante de Magneto abre su corazón al revelar si tuvo problemas de alcoholismo

Ciudad de México.- El integrante de Magneto, Alan Ibarra, mediante una entrevista para el programa De Primera Mano, se tomó el tiempo para aclarar los rumores sobre si padece de alcoholismo, pues ya son muchos los rumores.

En su relato el intérprete desmintió todo lo antes mencionado al afirmar que muchas personas lo critican por haber cometido un error al estar alcoholizado, por lo que solo le pasó una vez.

Mucha gente asume porque una vez tomaste alcohol y cometiste y error ya eres 'El Mataperros', yo nunca me he declarado eso que la gente dijo, es una cosa es decirle a la gente que no he tomado una gota de alcohol", dijo.