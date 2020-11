Laura Flores cuenta que Érika Buenfil no supo enseñarle a usar bien el TikTok

Ciudad de México.- Hace poco, muchos pudieron disfrutar de un divertido video de TikTok, entre las actrices, Érika Buenfil y Laura Flores, el cual hizo reír a miles de internautas.

No obstante, en su reciente entrevista con la prensa, Laura comentó que ella desconoce como usar la famosa aplicación de video, por lo que le pidió a Erika que le mostrase como funcionaba, sin embargo, no pudo aprender.

La güera me enseñó a usar el TikTok, y todavía no lo sé usar, o sea que no me enseñó bien", dijo la artista.