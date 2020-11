María Rebecca recuerda a su madre, Irma Lozano, en su aniversario luctuoso

Ciudad de México.- La actriz, María Rebecca, señaló que sigue extrañando la presencia de su madre, Irma Lozano, quien falleció hace 7 años tras caer víctima del cáncer.

En su reciente entrevista para De Primera Mano, la artista comentó que aún le resulta complicado enfrentar la ausencia de su madre, pues comentó que para ella todo pasó como si hubiera sido el día de ayer.

No obstante, en lo que a mi me hace bien y no le estorba a los demás, para mí si hay algo más", dijo María Rebecca.