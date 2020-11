"Me desahogo con la comida": Fabiola Campomanes sufriría estragos por la cuarentena

Ciudad de México.- La actual contingencia por Covid-19 ha afectado a miles de personas, pue ahora muchos han tenido que vivir sus vidas dentro de casa la mayoría del tiempo, cosa que repercutiría en toda clase problemas.

Tal como recientemente lo contó la actriz, Fabiola Campomanes, quien ha sufrido de ataques de ansiedad durante el confinamiento, motivo por el que ha buscado encontrar un alivio en la comida, pues según mencionó, ha comido de más.

Nunca he hecho dietas, esta cuarentena me ha dado mucha ansiedad por momentos donde he comido de más, porque es ahí donde me desahogo, en la comida, es mi gran desahogo y mi talón de Aquiles", contó la famosa.