"Piensan que soy villana en la vida real": Maky confiesa haber recibido ataques por su trabajo

Ciudad de México.- En ciertas veces, los artistas logran hacer un trabajo tan impecable con su actuación en las telenovelas, que llegan engañar al público, pues existen quienes entre la audiencia, personas que no logran separar al personaje del actor y creen que son uno mismo.

Por lo que se han dado casos de fanáticos que atacan o agreden a los famosos, debido a que les reclaman por decisiones o acciones cometidas en los melodramas.

En su reciente entrevista para De Primera Mano, la actriz argentina, Maky, confesó estar contenta por recibir esta clase de ataques, pues según ella, esto es una señal de que aún sigue vigente entre el público.

Me pasa que me dicen 'Tania, maldita' la otra vez una me estaba diciendo cosas horribles en el Instagram, 'Mariano murió por tu culpa' ¿Qué Mariano? ¿A quien maté? Luego vi que era de la novela y dije 'Qué bueno que fue ahí'".