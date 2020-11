"Rendirme no es algo que pase por mi cabeza": Paola Rojas narra cómo fueron sus inicios en la televisión

Ciudad de México.- La periodista Paola Rojas, mediante una entrevista para el portal de espectáculos TV Notas habló de cómo fueron sus inicios en la televisión, al firma que todo le llegó de sorpresa.

La verdad es que se me atravesó, yo estaba muy contenta en radio. Ahora estoy también muy contenta en tele, pero no lo busqué, llegó, ayudó e influyó que hacía radio en Televisa Radio. El noticiario de radio madrugador se hizo un tiempo con cámaras para un canal de paga y me invitaban mucho a programas en Telehit", dijo.