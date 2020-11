¿Son pareja? La razón por la que Mariah Carey y Snoop Dog pasan tanto tiempo juntos

Estados Unidos.- Fue en 1994 cuando el tema All I Want for Christmas Is You fue lanzado por la cantante Mariah Carey y desde entonces se convirtió en un clásico navideño.

Es por eso mismo, que tras el éxito musical del tema, la cantante ha decidido sorprender a todos y comenzó a organizar un enorme especial navideño para celebrar las fiestas decembrinas de este 2020.

Carey está enfocada en terminar el año a lo grande y por eso convocó a diversos artistas relevantes en la industria para que le hicieran compañía y entre ellos se encontraban Jennifer Hudson, Ariana Grande y el rapero Snoop Dog.

El especial estará disponible desde el 4 de diciembre solamente en Apple Tv y toda la banda sonora utilizada podrá encontrarse en todas las plataformas musicales el 11 del mismo mes.

