Tiembla 'VLA': Tras caer en crisis y vender donas para sobrevivir, actriz de Televisa llega a 'Hoy'

Ciudad de México.- La actriz de Televisa Michelle Rodríguez hizo temblar a Venga la Alegría al llegar al programa Hoy a promocionar su nuevo proyecto luego de haberse quedado sin trabajo durante la pandemia y empezar a vender donas para generar ingresos.

En meses pasados, la actriz trabajaba en las obras Chicago y Mentiras, sin embargo, la situación impidió que continuara incluso vía Internet. La crisis sanitaria hizo que dejara los foros y que también se quedara sin proyectos en televisión, sin embargo, todo cambió al regresar a las grabaciones de Me Caigo de Risa y la serie 40 y 20 en Televisa.

Lee también: Al borde del llanto, galán de Televisa llega destrozado a 'Hoy' tras dejar a su madre en casa de retiro

Este viernes es el estreno de la quinta y sexta temporada de la serie de comedia, donde comparte créditos con el conductor de Hoy Jorge 'El Burro' Van Rankin y Mauricio Garza. Estos últimos interpretan a padre e hijo ('Paco' y 'Fran') que están en la búsqueda del amor y les pasa de todo.

Rodríguez interpreta a 'Toñita' y su increíble sentido del humor conquistó al público, pues la serie siempre ha gozado de gran éxito en ratings, superando a la competencia TV Azteca.

Podría interesarte: ¿Llega a 'Hoy'? Tras 20 años en TV Azteca, Sergio Sepúlveda deja foro de 'VLA'

View this post on Instagram

Los protagonistas, Michelle, 'El Burro', la actriz Begoña Narváez y Armando Hernández, quienes llegaron al foro, aseguraron que vienen muchas sorpresas para los fans.

Por su parte, Michelle dijo sobre su personaje:

Esa Toña es muy valiente. Yo le aprendo bastante (...) Parece que no pasaron los años porque nos encontramos, nos vimos, nos quisimos y veníamos al tiro".

El programa, producido por Gustavo Loza para Las Estrellas, será transmitido al terminar el noticiero de Denise Maerker. Así reaccionaron usuarios en los comentarios:

No me la pierdo, me encanta la serie".