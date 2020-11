Actor de 'Vecinos' expresa su enojo por ser acosado: "No hay privacidad"

Ciudad de México.- El actor Eduardo España, más conocido como Lalo España, externó su molestia tras recibir constantes llamadas telefónicas de desconocidos, hecho que lo tiene muy consternado actualmente.

A largo de una entrevista exclusiva para De Primera Mano, el artista de Televisa mencionó que su número telefónico ha circulado entre varias personas, pues allegados a él lo han pasado sin ningún empacho.

Te podría interesar: ¿Llega a 'Hoy'? Tras 20 años en TV Azteca, Sergio Sepúlveda deja foro de 'VLA'

Me han pasado mil cosas, a veces me habla gente en domingo y me piden producto a cambio de una mención, les preguntó que cómo consiguieron mi número y me dicen 'me lo pasó alguien que trabaja en tal revista'", dijo España.