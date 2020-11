Adiós 'MasterChef': Hijo de Cuauhtémoc Blanco se convierte en el cuarto eliminado

Ciudad de México.- Cuauhtémoc Blanco Jr., hijo del exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, se ha convertido en el cuarto eliminado de la competencia de cocina más famosa de cocina, MasterChef, lo que alegró particularmente a una de sus compañeras, Adriana.

Cómo cada viernes, se vio una eliminación, la cuál estuvo con momentos de bastante tensión, especialmente entre 'Cuau' y Adriana, pues la cocinera aseguró que el joven de 24 años no merecía estar ahí.

Según los comentarios de Adriana, el hijo del famoso futbolista apenas y sabía lo básico de cocina y había llegado de "panzazo" al cuarto episodio.

Pero, no conforme con los crueles comentarios, Adriana no quiso bajar del balcón para despedirse de quién fue su compañero por un mes, demostrando una vez más que no tenían una buena relación en el programa.

Sin embargo, la llamada 'La Sargento' Esquivel, se mostró bastante afectada ante la salida del joven, pues trató de ayudarlo para terminar el reto de manera exitosa y permaneciera dentro de la competencia, algo que evidentemente no logró.

Fuente: TV Notas