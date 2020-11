Alan, integrante de Magneto confiesa que tuvo que tomar terapia luego de extraños comportamientos

Ciudad de México.- El integrante de Magneto, Alan Ibarra, mediante una entrevista reveló que había tomado terapia en esta cuarentena, debido a que tenía comportamiento hipocondríacos al pensar que se había contagiado de Covid-19.

Tengo hipocondría de la grave, fue por etapas y yo creo que al principio me asusté como todo el mundo. Me encerré, me recluí, no quería comprar casi nada del exterior, todo lo lavaba, no quería ni asomarme, muy asustado", empezó.