Aylín Mujica se aprovecha de entrevistar a Gattorno y le hace reclamo de cuando fueron pareja

Miami, Florida.- El primer amor es aquel que nunca se olvida y la actriz Aylín Mujica lo tiene muy claro, pues en su reciente entrevista con el galán de telenovelas, Francisco Gattorno, reveló que él fue el suyo.

Antes de que los dos llegaran a México para ser la sensación en los melodramas, los dos artistas sostuvieron una relación de noviazgo, la cual terminó en una valiosa amista para el año 1995, cuando ambos trabajaron en La Dueña.

Lee también: Adiós 'Hoy': Integrante se despide en vivo y deja el foro de Televisa para irse ¿a 'VLA'?

No obstante, tal parece que a pesar de haber terminado bien, aun quedaron ciertas frustraciones y rencores, pues la artista aprovechó la charla para reclamarle a su ex por la vez en que la dejó plantada.

Yo nunca te voy a perdonar, que una vez me dejaste plantada y lloré, lloré porque me hiciste sufrir, nunca llegaste", djo Aylín, pero luego Gattorno le cuestionó, "¿estabas enamorada de mí realmente?", "Yo moría de amor por ti, fuiste mi primer amor", respondió la actriz.

Te podría interesar: ¿Llega a 'Hoy'? Tras 20 años en TV Azteca, Sergio Sepúlveda deja foro de 'VLA'

Al verse en esta posición, el actor cubano se puso nervioso y mencionó no recordar porque no llegó a verla, comentando que quizá no llegó el taxi y le habría surgido algún contratiempo, incluso se excusó que ella lo dejó plantado a él.

Con información de: Suelta la Sopa