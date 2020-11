Chumel Torres revela que dudó de sus preferencias y casi se besó con un hombre

Ciudad de México.- El famoso influencer, Chumel Torres, es conocido por muchos como el youtuber que se burla del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, motivo por el cual, sus detractores le han achacado toda clase de rumores y especulaciones.

Uno de los más sonados, fueron aquellos señalamientos sobre su sexualidad, pues había quienes afirmaban que él era gay, no obstante, el famoso de Internet reveló que en una ocasión llegó a dudar de sus preferencias.

En su reciente aparición en el podcast Neurosis y Animo, del comediante, Ricardo O'Farril, Chumel contó que, al sentir dudas sobre sus gustos, intentó besar a un amigo.

Yo tenía como 21 años, me gustaba placebo, me vestía como me visto, me gustan los musicales, el ballet y entonces dije, 'pues soy gay', nomás me falta besar a un hombre".