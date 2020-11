De TV Azteca a la ruina: Tras cirugía, actriz de Televisa lo perdió todo y vende zapatos para sobrevivir

Ciudad de México.- Tras alcanzar el éxito y la fama en TV Azteca como la implacable jueza del reality musical La Academia para posteriormente irse a Televisa, Lolita Cortés está atravesando una fuerte crisis económica. Luego de que se revelara esto, ella misma habló sobre el tema para De Primera Mano.

La llamada reina del teatro musical confirmó que vende su ropa, muebles y zapatos para tener algunos ingresos durante la contingencia sanitaria, ya que se ha alargado más de lo que esperaba y con esta fuerte crisis de salud perdió trabajo y se fue agotando sus ahorros.

A la actriz y cantante de 50 años no le da pena decir que recurrió a la venta de sus pertenencias para salir adelante, ya que los estragos de la pandemia los continúan viviendo millones de personas en todo el mundo, sin importar que sean famosos.

Pasamos momentos difíciles, una cosa llevó a la otra... Lo que hicimos mi hermana y yo fue vender muebles y otros bienes para salir adelante porque mi hermana y yo pensamos que era una cuarentena como tal. Los actores quedamos rezagados y entonces nos pusimos las pilas y dijimos: 'Vamos a vender cosas que no necesitamos y a salir adelante' y lo hemos logrado".

Cortés reveló que afortunadamente ya pudo regresar al teatro a la puesta en escena Toc toc luego de que empezara a vender serenatas virtuales por redes sociales para reunir cooperaciones de entre 30 a 150 pesos. Además, invitó al público a que tomara su masterclass.

"He tratado de vender mis zapatos, pero son del número dos porque calzo del uno y medio, entonces me dijo Dalilah Polanco que los vendiera de llaveritos (risas)... Hay zapatos que me hicieron para el reality show de cantantes", contó.

A mí no me avergüenza decir que claro que tuvimos que vender todo. Llegamos a esta casa solo con nuestros colchones y poco a poco iremos saliendo adelante (...) Subió nuestra ropa a una plataforma", dijo.

Por último agregó que después de una delicada cirugía en la columna a la que se sometió por problemas de salud, agradeció que ahora está muy bien en medio de una difícil temporada por la pandemia.

La 'jueza de hierro' vende sus zapatos y algunas de sus prendas en su cuenta oficial de Instagram @soylolacortes y en su perfil de Facebook donde se hace llamar Lolina Cortés, como su madre, quien falleció hace unos meses.

Fuente: 'De Primera Mano'