¿En la ruina? Tras divorcio y deudas, famosa actriz de Televisa vende por Internet para sobrevivir

Ciudad de México.- La actriz y conductora Sugey Ábrego estaría a punto de debutar en una aplicación para adultos tras enfrentar una fuerte crisis económica a causa de la pandemia y deudas que le dejó su exesposo.

Luego de estar 18 años en Televisa, donde estuvo en programas como Muévete y Se Vale, perdió su contrato de exclusividad en 2016. Hace unas semanas reveló a Venga la Alegría que la está pasando muy mal económicamente.

Lee también: ¿Llega a 'Hoy'? Tras 20 años en TV Azteca, Sergio Sepúlveda deja foro de 'VLA'

La guapa veracruzana de 41 años anunció su divorcio en 2018 y desde entonces los problemas con su ex continúan, pues afirma que desde hace un año no le paga lo que le debe y se ha tenido que ir a juicio.

Es necesario antes de casarse hablar de dinero. Yo no lo hice, confié y me estafaron", dijo

Para el matutino Sale el Sol de Imagen TV, Sugey reveló que había tenido que pedir prestado ante la falta de ingresos.

A mí me han prestado amigos, primeros actores; de repente no alcanzo a fin de mes, entonces a veces no tengo para pagarle a la chica que me ayuda".