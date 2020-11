Famosa exconductora de Televisa confiesa haber sufrido por su complexión delgada

Ciudad de México.- La famosa exconductora de Televisa, Olivia Peralta, reveló en Amo, su programa de YouTube, donde comparte créditos con Angie Taddei, Melissa López, que durante su adolescencia sufrió mucho por ser muy delgada.

Durante la reciente emisión de su show, Olivia decidió abrir su corazón y sincerarse sobre los complejos que obtuvo por haber sufrido bullying por su delgadez.

Según fue contando, lamentó que en su juventud no pudo usar muchas minifaldas, pues deseaba tener piernas más llenitas para lucir dichas prendas, no obstante, con el tiempo decidió seguir vistiéndose como ella quería, pues no dejaría que su complexión le impidiera verse como ella quisiera.

Olivia comentó, que luego de tres embarazos, consiguió recuperar algo de peso rápidamente, pues su cuerpo así reacciona, pero externó que le hubiese gustado haber tenido un par de tallas más, para no sentirse tan vulnerable en la juventud.

