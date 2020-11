José Joel explica por qué José José nunca les quiso hablar de su herencia

Ciudad de México.- A lo largo de un enlace en vivo que mantuvo con Ventaneando, José Francisco Carmelo Augusto Sosa Noreña, más conocido como José Joel, habló acerca del proceso que enfrenta con su hermana Sarita Sosa.

Durante la plática con Pati Chapoy y compañía, el primogénito de José José comentó que su padre nunca estuvo dispuesto a hablar de la repartición de sus bienes, por lo que nunca conocieron cómo se distribuyó su herencia.

De igual manera, el también vástago de Anel Noreña explicó que está complacido por los avances que se han dado en este tema, pues están a punto de saber más con respecto a lo que su progenitor decidió en vida.

Nos hemos dado a la tarea este año de que sea el único testamento, me refiero a que no haya otros volando por ahí, a que en definitiva no haya nada en Miami. Sabemos, a través del Consulado, que no hay nada", añadió.