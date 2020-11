Niurka Marcos se va de paseo en yate y se deja ver más radiante que nunca

Ciudad de México.- La actriz y modelo, Niurka Marcos, hizo a un lado sus polémicas y le abrió paso a un video y algunas fotos que encantaron a sus millones de fanáticos.

A través de su cuenta de Instagram, la artista cubana se dejó ver durante sus vacaciones en la playa dando un paseo en yate y desde ahí se lució con un espectacular bañador de diferentes colores.

“Ir a la fiesta y que no pare que no pare que no pare...”, escribió la famosa en el clip donde muestra sus mejores pasos de baile y al mismo tiempo presume la increíble silueta que conserva sus 52 años.

Esta no es la primera vez que Niurka Marcos muestra con orgullo sus curvas, pues con frecuencia se deja ver en las plataformas digitales realizando actividades físicas con ropa deportiva.

Fuente: Instagram @niurka.oficial