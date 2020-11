"Nunca la perdonaré": Tras veto de TV Azteca e irse a Televisa, conductora de 'Hoy' 'hunde' a Chapoy

Ciudad de México.- La polémica conductora del programa Hoy, Martha Figueroa, le dijo sus verdades a la conductora de Ventaneando Pati Chapoy al aire e hizo fuertes confesiones sobre por qué surgió su enemistad.

En entrevista telefónica con el youtuber Alejandro Zúñiga, la presentadora de Televisa contó de su nuevo libro, donde contará muchas verdades y anécdotas de los famosos, asegurando que todas son historias "que se quedaron en el tintero".

Cabe recordar que Martha formó parte de las filas de TV Azteca y era parte del elenco de Ventaneando, hasta que fue vetada. Al preguntarle si sigue odiando a Chapoy, Martha dijo que nunca le perdonará lo que le hizo:

"No y sí. No le deseo que le pase nada malo pero es alguien que no quiero porque me hizo mucho daño en su momento y no se me olvida. No es que yo esté loca y guarde rencores. Me da igual, pero sí la odié muchos años por como se portó conmigo, como me hizo sentir y me trataron por su culpa. También por cómo mi carrera tuvo que agarrar otro curso por su culpa. Eso sí odio de ella y nunca se lo podré perdonar. Aunque la salude no me olvido de lo que pasó ni se lo perdono".

Comentó que aunque al principio se querían y se llevaban muy bien, un día vino este distanciamiento y desde entonces ella la ha llamado incluso una "jefa terrible".

Me cerró muchas puertas, me vetó y mientras todos seguían trabajando poca ma... en sus programas y ganando dinerales yo estaba vetada de todos lados y no podía trabajar".

Por otro lado, Martha reveló que está muy feliz en el programa Hoy y que se lleva muy bien con todos sus compañeros, asegurando que la nueva productora Andrea Rodríguez, quien se quedará a cargo tras el fallecimiento de Magda, es "muy buena onda".

Magda ya no está y nos tocará integrarnos con Andrea y ella era un poco como la cara más amable del equipo. Si Magda regañaba a alguien, Andrea era muy conciliadora siempre y no tiene broncas con nadie. Es bueno que ella sea la productora".

Sobre Intrusos, programa en el que colaboró con Atala Sarmiento en Televisa y salió del aire al poco tiempo, reveló:

No fui infeliz pero me costaba trabajo estar. Era un programa raro. Empezó muy al aventón, sería de una forma y cambió. No había química y muchas cosas no jalaban (...) Me cae bien Atala Sarmiento. Sentía a veces que se salía del concepto pero pues ella me cae bien, es una chava interesante".

Fuente: Canal de YouTube de Alejandro Zúñiga