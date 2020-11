¿Pidió su cabeza? Gustavo Adolfo Infante explota al aire y traiciona a conductor al revelar esto

Ciudad de México.- El periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, le respondió a sus 'enemigos' y se le fue con todo al conductor Michelle Ruvalcaba, quien hace apenas unos días contó que él fue la razón por la que fue despedido de De Primera Mano hace unos meses.

A través de una llamada con el youtuber Alejandro Zúñiga, Infante mandó un mensaje a los youtubers con quienes se ha visto envuelto en polémica en las últimas semanas: los conductores de Chisme No Like, Elisa Beristain y Javier Ceriani, el conductor de Productora 69, Jorge Carbajal y Angélica Palacios de Multimedia 7.

Luego de que los periodistas de espectáculos mencionaran que han tratado de ser censurados en sus canales, además de haber recibido insultos de su parte, el conductor de Imagen dijo: "Todo esto viene porque hay derechos de autor en redes sociales y no pueden utilizar material de Imagen Televisión y me culpan a mí de haberle bajado la monetización en sus canales. Yo ni siquiera veo eso. Ellos dicen que los censuran, yo creo que es simplemente respetar los derechos de autor".

Respecto al fuerte insulto que dijo al aire a Elisa Beristain y por el cual ha sido señalado de ser un misógino, dijo:

En mi vida he atacado a las mujeres. Dije un mal comentario y ofrecí una disculpa luego de un año de que me atacaron todos los días Ceriani y Elisa Beristain. (...) Nos llevábamos bien. Todo empezó porque ellos querían hacer la entrevista con Panini y yo les gané esa exclusiva".

Luego de revelar que "no se arrepiente" de haber insultado a Jorge Carbajal, como se pudo escuchar en una llamada que el youtuber filtró, hizo pedazos a su excolega Michelle Ruvalcaba.

Al ser cuestionado sobre si él "pidió la cabeza" del conductor dijo: "En realidad no nos llevábamos porque no es periodista. Es un comunicador o un no sé... un conductor de espacios de entretenimiento y lo que yo busco son reporteros periodistas".

Hay 'focus group' y en el último de 'De Primera Mano' él dice que era el consentido del público... pues Imagen estará loco si sacan al consentido. La idea es que viremos a un lado más periodístico y el señor Ruvalcaba no tenía cabida en ese lugar por eso se le dieron las gracias", dijo.

También reveló si lo humilló como Michelle sostuvo hace unos días: "Me gustaría que dijera en qué lo humillé. Dice que en un aniversario no lo mencioné, no lo recuerdo pero no acostumbro humillar a las personas".

Zúñiga le preguntó directamente si Michelle le caía mal, a lo que respondió con fuertes declaraciones:

No. Es muy simpático. Cuando se pone borracho es muy insoportable pero en sus cinco sentidos es un tipo muy agradable y no me cae mal".

Finalmente, el conductor les mandó un contundente mensaje a los youtubers:

Atacaban a Chapoy, a mí, a 'Venga la Alegría'. Deberían darse una vuelta con un psiquiatra para que les ayude con todos sus traumas de que no puedan llegar a la televisión, no es mi problema. A mí me costó mucho ser titular de espacios y lo hago con cariño al público y por eso no les respondo a esos señores".

Fuente: Canal de YouTube de Alejandro Zúñiga e Instagram @deprimeramanoitv