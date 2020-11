Sharis Cid muestra el fuerte golpe que le dio su nieta al estar emocionada de verla

Ciudad de México.- La actriz Sharis Cid, mediante su cuenta de Instagram no ha dejado expresar su felicidad tras el nacimiento de su primer nieto varón, pues de forma constante se muestra agradecida por la llegada del pequeño.

Fue tanta la emoción de Alessia que se me aventó y ve, me reventó la boca y me decía ¿sangre, sangre? ay cosita, esto es amor”, escribió.