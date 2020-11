Tras 5 años desaparecida y radical cambio, así luce actriz de TV Azteca y a esto se dedica

Ciudad de México.- La actriz Alejandra Lazcano, quien debutó en telenovelas de TV Azteca en 1998, saltó a la fama rápidamente convirtiéndose en una de las actrices predilectas del público.

Luego de tener un arrasador éxito en melodramas como Corazón partido (2005), Acorralada (2007), Valeria (2008) y Pobre diabla (2009) y Cielo Rojo (2011), decidió desaparecer del medio artístico para tomarse un descanso y concretar planes personales.

En 2015, Lazcano decidió dar un paso atrás y desaparecer del mundo de la farándula. Tras casarse y disfrutar de su vida junto a su esposo alejada de las difíciles jornadas de grabación, la actriz reapareció el año pasado declarándose lista para retomar su carrera.

Aunque dejó la televisión, contó que se mantuvo activa en otras cosas, como un programa de conducción para Azteca en A+ y haciendo teatro. Al alejarse unos años de la pantalla chica fue suficiente para que se diera cuenta que todo era diferente ahora, pues cada vez es más complicado conseguir trabajo.

El hecho de que en Azteca ya no se produzcan contenidos de ficción a nosotros nos quitó una fuente más de trabajo. Ahora que estoy regresando a los castings ha sido complicado porque somos tantos actores que la competencia es más dura ", dijo en entrevista para 'People en Español'.

La actriz reveló que no le importaba no conseguir un protagónico pues ahora "todos los personajes tienen su propio peso", además de mencionar que no se arrepentía de tomarse un tiempo ya que sigue muy ilusionada por sus sueños profesionales.

El que haya estado alejada un tiempo, y no del todo de la tv, no quiere decir que me retire o que ya no tenga los sueños y las ilusiones que tenía cuando empecé, solo que también tenía otras ilusiones y sueños que he cumplido".

Ahora, la actriz de 35 años presume en redes sociales un radical cambio físico que dejó a todos boquiabiertos y que le valió cientos de cumplidos. Alejandra decidió cambiar su característica cabellera oscura por un rubio impactante que hace resaltar su belleza natural.

Aunque no se le ha visto en un nuevo proyecto aún, en la entrevista que otorgó a People en Español antes de la pandemia comentó que no tendría problema en unirse a alguna televisora como Telemundo.

Por ahora presume fotos junto a sus amigos del medio como Mariana Torres, Geraldine Bazán, Rossana Nájera, Apio Quijano y Lambda García, además de estar haciendo ejercicio y convivir con su esposo.

Queda esperar para ver en qué proyecto televisivo decide regresar, pero actualmente luce fabulosa y se mantiene activa en sus redes sociales, por lo que sus fanáticos podrán ser los primeros en descubrirlo.

Fuente: Instagram @lazcanoale