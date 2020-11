Tras cambiar TV Azteca por Televisa, conductor 'hunde' a Javier Alatorre y destruye a 'Hechos'

Ciudad de México.- Una vez más, Televisa se impuso ante la competencia en TV Azteca e hizo pedazos la audiencia de Hechos Noche, noticiero del Ajusco conducido por Javier Alatorre desde hace 24 años.

En su final de temporada, la serie de comedia Renta Congelada transmitida por Las Estrellas, superó en un 42 por ciento los números registrados por el comunicador en su noticiero y se convirtió en lo más visto en su barra de horario.

Alatorre, conductor que lleva 26 años en las filas de TV Azteca, fue 'humillado' por los protagonistas Paty Manterola y Rodrigo Murray. Este último estuvo por muchos años en el Ajusco, participando también como conductor del exitoso programa Doble Cara.

Mientras que el final de la segunda temporada de Renta Congelada alcanzó a 1.3 millones de personas, Hechos Noche y Los Protagonistas tuvieron a 912 mil personas sintonizadas.

Aunque la audiencia ha subido un poco en las últimas semanas para el sonorense, no ha conseguido superar los números de la televisora de San Ángel.

Gracias a tu preferencia, @rentacongeladaof se colocó como lo más visto en su barra de horario, fue sintonizada por 1.3 millones de personas y superó a su competencia por 42 por ciento", escribió Televisa en su comunicado de prensa.

Aunque se rumora desde hace algunos meses que en TV Azteca le habrían dado a Alatorre un supuesto ultimátum, en el que le advertían que de no subir la audiencia estos últimos meses del 2020 le tendrían que poner una co conductora, esto no ha sido confirmado.

