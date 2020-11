¡Adiós TV Azteca! Filtran a la próxima eliminada de 'Exatlón' y fans reacción así: "Se les va el rating"

Ciudad de México.- Recientemente una cuenta de Insatgram de spoilers sobre Exatlón, ya ha revelado que la siguiente eliminada del reality deportivo de TV Azteca será una del equipo de 'Titanes', siendo 100 por ciento seguro que sea una mujer ya que estarán en riesgo las del equipo rojo y las de 'Héroes'.

Aunque este domingo 22 de noviembre se va supuestamente Ernesto Cázares, ya han dicho que el próximo domingo 29 de noviembre la mujer que abandonara la competencia será una mujer del equipo rojo, de la cuál aún no se revela el nombre, pero fans ya han especulado que podría ser Ana Lago por unas pistas que dio la página de spoilers.

El público ante esta suposición, se han mostrado bastante molestos pidiendo que sea Mariana Ugalde quién deje la competencia, pidiendo que "por favor no sea Ana", señalando que sí era ella la 'Titan' que dejaba el reality el rating de este se iría por los suelos.

Cabe mencionar que hasta el momento esto no es nada más que un rumor, ya que la información no ha sido confirmada por fuentes oficiales del programa o uno de los competidores, por lo que hasta el próximo domingo 29 de noviembre no se tendrá nada asegurado.

Fuente: Instagram @spoilers._exatlon_