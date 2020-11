Conductor de 'Survivor' visita a concursantes de 'MasterChef' y los humilla con cruel crítica

Ciudad de México.- Arturo Islas, el famoso conductor de Survivor México, durante su visita a MasterChef el pasado viernes 20 de noviembre, provocó el odio de los fans de los concursantes, pues al degustar algunos de los platillos con una muy cruel crítica ha humillado a estos.

Penélope Menchaca junto a su esposo y Arturo junto a su esposa, fueron los invitados estelares de la competencia de cocina de TV Azteca, dónde degustaron y dieron su opinión sobre los platillos afrodisiacos que ellos prepararon para que los conductores sintieran que estaban en una cita romántica.

Podría interesarte: ¿Despedida? Tras destrozar a TV Azteca, Televisa daría golpe a Paola Rojas por fuerte razón

Sin embargo, Islas se robó toda la atención del momento, ya que mientras probaba los platillos y postres expresó crudamente cada una de las cosas que le molestaba de su platillo, expresando que no habían cocido bien las cosas y que casi se rompe un diente.

Al momento de estar de frente con los concursantes, el conductor les expresó que no estaba de invitado para hacer amistades con ellos, sino para dar su opinión experta ya que ha tenido la fortuna de visitar los mejores restaurantes del mundo entero, provocando la molestia en varios fans.

Podría interesarte: Adiós TV Azteca: Tras ser dado por muerto y drástico cambio, actor llega a 'Hoy' y destroza a 'VLA'

Casi me rompo un diente”, “yo he sido afortunado de haber comido en los mejores restaurantes del mundo” y “honestamente no les voy a decir algo que les agrade para caerles bien”, fueron algunos de los comentarios que le valieron las críticas en redes sociales.