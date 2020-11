Sin piedad, Érika Buenfil se le va a la yugular a famoso actor de Televisa: "A la chin..."

Ciudad de México.- La famosa y querida actriz de Televisa, Érika Buenfil, ha dejado sorprendidos a todo Instagram al haberse ido a la yugular en contra de su compañero, Alexis Ayala, en redes sociales sin piedad alguna por este motivo que causó miles de reacciones en fans.

Buenfil, visiblemente molesta le reclamó a Ayala que no se diera cuenta que ya tenía 15 días sin hablarle porque estaba muy molesta, sin dar motivo alguno del porque nació esta ira que ni el mismo sabía porque estaba así de furiosa con él.

Podría interesarte: ¿Despedida? Tras destrozar a TV Azteca, Televisa daría golpe a Paola Rojas por fuerte razón

Ya me voy mucho a la chin... tengo 15 días cab... enojada contigo, ¿cómo vas a saber? si no te hablo, no te dirijo la palabra, te aviento la comida cuando te sirvo, no dejo que me toques", expresó Érika mientras que Ayala le cuestionó solo por qué era así.