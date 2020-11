Sofia Vergara comparte en Instagram inédita fotografía por su aniversario de bodas

Estados Unidos.- La actriz Sofia Vergara y su esposo, el también actor Joe Manganiello celebraron un año más de estar enamorados de una adorable manera.

Y eso se debe a que la artista compartió una tierna imagen en Instagram del festejo que fue hace 5 años, donde ambas celebridades decidieron unir sus vidas en una ceremonia bastante privada.

Lee también: ¿Despedida? Tras destrozar a TV Azteca, Televisa daría golpe a Paola Rojas por fuerte razón

La imagen de la colombiana no fue la única, pues el actor también compartió en Instagram un video de ambos dando su primer baile como marido y mujer, con la canción The Way You Look Tonight de Frank Sinatra.

Te podría interesar: Adiós TV Azteca: Tras ser dado por muerto y drástico cambio, actor llega a 'Hoy' y destroza a 'VLA'

La pareja comenzó a salir en julio de 2014 y se casó en noviembre de 2015 en The Breakers Resort en Palm Beach, Florida. Desde entonces ambos son inseparables y constantemente se demuestran su amor en redes sociales o en entrevistas.

Fuentes: People e Instagram @joemanganiello @sofiavergara