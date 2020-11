"Traje oxígeno y suero": Apio Quijano, integrante de Kabah relata el calvario que vive con el Covid-19

Ciudad de México.- El cantante Apio Quijano, por medio de su cuenta de Instagram reveló haber dado positivo a prueba de Covid-19, confirmando que ha sufrido mucho debido a los síntomas.

Aunque no todo está perdido, pues ya se encuentra en la recta final de la enfermedad, pues ya no ocupa de soluciones y oxígeno, tal y como lo hizo desde un inicio.

Podría interesarte: ¿Despedida? Tras destrozar a TV Azteca, Televisa daría golpe a Paola Rojas por fuerte razón

Estuve desaparecido porque efectivamente la Covid me llegó y no me llegó de una forma noble... Estuve muy malo mucho días y no podía hablar, traje oxígeno y suero", empezó.