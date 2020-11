Tras subir más de 30 kilos y padecer extraña enfermedad, Isabel Madow reaparece con envidiable figura

Ciudad de México.- La actriz Isabel Madow, a sus 47 años, luce una envidiable figura en sus redes sociales, luego de que en el pasado aumentara más de 30 kilos a causa de un embarazo y sus complicaciones.

Les quiero contar porque seguramente no lo saben, que del 2006 al 2008 me operaron 7 veces de quistes hemorrágicos, 4 operaciones fueron de emergencia y en una casi me explota el ovario por un quiste de 8 cm", escribió.