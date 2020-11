Vicente Fernández Jr. dedica importante mensaje a esta chica que ¡no es su novia!

Ciudad de México.- Durante la tarde de este domingo Vicente Fernández Jr. apareció en redes sociales pues no podía dejar pasar la oportunidad de mostrarse al respecto ya que en su familia hay un gran motivo para estar de manteles largos.

El famoso cantante compartió en su perfil de Instagram un amoroso mensaje para una hermosa chica que no es su novia, sino una de sus hijas quien justo este 22 de noviembre se encuentra de cumpleaños.

Hoy nació un ángel que mandó el cielo de regalo, una niña maravillosa que no sabía como me llamaba, pero me dice papá. Te amo y que tengas otra vuelta al sol con toda la felicidad que mereces”, escribió en el post.