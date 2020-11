Alma Cero se pone su vestido más espectacular y lo presume en Instagram

Ciudad de México.- La talentosa actriz, cantante y modelo, Alma Cero, sorprendió a sus fanáticos de redes sociales con un atuendo que la hizo lucir más guapa que nunca.

Por medio de su cuenta de Instagram, la artista de 45 años compartió una fotografía en la que presume su bien cuidada silueta modelando un espectacular vestido floral de color blanco y verde.

No sabía qué ponerme y me puse feliz... feliz me puse mi ‘outfit’ ¡Qué lindura! Buen principio de semana, mis amores”, escribió la famosa en la publicación.