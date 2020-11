Conductora de 'Qué Chulada' da fuerte mensaje tras recuperarse del Covid-19

Ciudad de México.- La actual contingencia por Covid-19, ha afectado a la vida de muchas personas alrededor del mundo, pues cada vez se ha visto el incremento en el número de contagios de la enfermedad viral.

Una de las personalidades del espectáculo que recientemente sorprendió por haber dado positivo a la prueba, fue Marta Guzmán, la querida conductora del programa Qué Chulada, pues tras esto tuvo que frenar su vida y mantenerse en aislamiento.

Lee también: Roger González 'rompe' el silencio y habla de su relación con 'El Chino', compañero de 'VLA'

No obstante, luego de haber tenido una cuarentena, la presentadora por fin volvió al show este lunes 23 de noviembre, en su regreso a la emisión, Marta contó lo que sufrió al verse en confinamiento.

Soy muy difícil para llorar cuando algo me está afectando, pero, no estuve por primera vez en el cumpleaños de mi hija, híjole, ahí yo si sentí, no voy a poder, no voy a poder, hasta ahora se me hacen los ojos así porque no puede ser que no esté en su cumpleaños, no puede estar conmigo porque no la quiero contagiar", narró la conductora.