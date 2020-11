'El Cuarentenorio Cómico' seguirá en función a pesar del confinamiento obligatorio

Ciudad de México.- El actor Freddy Ortega, mediante una entrevista para el portal de espectáculos TV Notas, habló de las dificultades que han vivido por el Cuarentenorio Cómico,

Y es que afirma que se les complica mantener los sueldos de todos con solo tener un aforo al 30 por ciento, además de que ahora les recortaron los horarios, haciendo más difícil que se realice la obra.

No nada más es abrir un teatro, somos la única obra que estamos de pie, nos acaban de dar un golpe bajo por la situación con el corte de horarios, no es solo que se abra el teatro, porque hay que invertir para que la gente venga segura, las máquinas no cuestan tres pesos, invertir para sanitizar implica un costo y aun así Gou pudo haber dicho voy a cerrar estas dos semanas que cortaron horario, pero por amor al teatro estamos aquí de frente, sin caernos y sin bajar el telón”, dijo.