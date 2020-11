Freddie Mercury: Estos son algunos datos que lo convirtieron de un mito a toda una leyenda 

Ciudad de México.- Hace casi 30 años el cantante, músico y compositor Freddie Mercury murió a los 45 años de edad debido a Bronconeumonía por complicación del sida.

Sin embargo, a pesar que su muerte fue hace casi 3 décadas, el vocalista de Queen sigue siendo recordado por su gran legado, pues es considerado toda una leyenda del rock por varias razones como las siguientes:

Las fiestas

El cantante era gran fanático de hacer fiestas y en algunas ocasiones se llevaba a otros famosos como David Bowie a celebrar, e incluso tuvo una fiesta llamada “Sodoma”, la cual duró varios días y fue todo un escándalo para él y para Queen.

Su amistad con la Princesa Diana

Mercury amaba como la reconocida 'Princesa de Gales' desafiaba totalmente a la realeza. Tanto era su cariño por 'Lady Di', que en 1988, la disfrazó de hombre y se la llevó a una fiesta a escondidas para que pasara un buen rato.

Sus dientes

Freddie odiaba sus dientes desde niño y a pesar de tener bastante dinero para poder arreglarlos, tenía miedo de que algo saliera mal y afectara en su voz, haciendo que eso lo convenciera en dejar su idea.

Los amores de su vida

A pesar de no haber tenido hijos, el cantante tuvo alrededor de 10 gatos, los cuales eran sumamente consentidos. Además de ellos, su exnovia Mary Austin era alguien que también ocupaba su corazón, e inclusive le dedicó la canción Love of my life. Pues aún siendo abiertamente homosexual, regularmente profesaba el amor que sentía por Austin, quien incluso llamó su alma gemela.

Su origen

Su nombre real era Farrokh Bulsara y aunque su nacionalidad fue británica, su origen era parsi e indio. Tocaba varios instrumentos pero especialmente el teclado, su tono de voz era tenor, sin embargo muchos lo consideraban barítono. Así mismo, el artista también era diseñador gráfico, e inclusive de hizo cargo de crear el logo de la banda.

Fuentes: Semana