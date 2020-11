Golpe a Tania Rincón: Tras quedarse sin trabajo en TV Azteca y Televisa descubre 'infidelidad' de su esposo

Ciudad de México.- Tania Rincón, tras haber quedado sin trabajo en las grandes televisoras de TV Azteca y Televisa, por la terminación de su contrato en estas, ha exhibido a su esposo sin ningún tapujo, revelando que le ha sido "infiel" durante su ausencia, bajo su propio techo.

Tania recientemente compartió un video en sus historias de Instagram, dónde se ve como sorprende a su esposo, Daniel Pérez, siendo "infiel" con total descaro en su propia habitación, mientras ella se tomaba unas vacaciones.

La querida actriz ante esto exhibió como su marido estaba en la cama siendo "infiel", mostrando que era lo que había distraído a su Daniel mientras ella estaba de viaje con su hijo Patricio con su familia, antes de dar a luz a la pequeña Amelia y no poder salir en un tiempo.

Con razón ni me hablabas ni me extrañabas, ahora entiendo, ¿cómo se llama?, ¿en qué lugar se enamoró de ti?, es un ladrón que me ha robado todo, ósea ha ocupado mi lugar en la cama y te satisfacía, Dios", dijo Tania.