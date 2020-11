Harry Styles lo logra y finalmente consigue reconocimiento en los American Music Awards

Estados Unidos.- Los fanáticos de Harry Styles están bastante felices y eso se debe a que el interprete de Golden finalmente se convirtió en el ganador de un premio AMAs.

Fue gracias a sus más recientes éxitos, que el exintegrante de One Direction, ganó en la categoría de Álbum favorito: Pop / Rock x con su éxito Fine Line, ganándole así a su exnovia Taylor Swift con el álbum Folklore y al canadiense The Weeknd con el disco After Hours.

Gracias a este triunfo, los fans de Styles rompieron las redes con el 'hashtag' #ProudOfHarry, el cual se volvió de impacto internacional y fue para celebrar el nuevo logro de su cantante favorito.

Otros artistas que también destacaron fueron Justin Bieber, Dua Lipa, Jennifer Lopez y Maluma, los cuales tuvieron destacadas presentaciones durante la ceremonia.

Fuentes: Twitter @HSHQ