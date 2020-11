¿Hasta que Televisa quiera? Andrea Rodríguez revela cuánto tiempo estaría al mando de 'Hoy'

Ciudad de México.- Durante las primeras fechas del actual mes de noviembre, se suscitó la trágica muerte de la productora, Magda Rodríguez, la cual cimbró rotundamente en el mundo del espectáculo, pues miles de celebridades lamentaron la pérdida.

Tras esto, se reveló, que Andrea Rodríguez, hermana de la fallecida, sería quien tomaría las riendas del programa matutino, Hoy, para poder llenar la silla de la productora.

Tal y como se había informado anteriormente, Magda estaba por despedirse del show de televisión al verse con su contrato finalizado, sin embargo, habría firmado para trabajar un año más, aunque, desafortunadamente, esto ya no pudo ser así.

Ahora que Andrea ha tomado el mando de Hoy, muchos se preguntan si su estadía durará el tiempo que se le estableció a Magda, o si a caso sería para más; en su reciente encuentro con los medios contó el trato que quedó entre ella y la televisora de San Ángel.

A mi lo que la empresa me dijo fue, 'tu te puedes quedar un día, un mes, un año, 10 años', obviamente depende de mi capacidad, entonces, ellos le están dando la oportunidad no a la hermana, le dan la oportunidad a Andrea Rodríguez de que demuestre si puede producir Hoy o no", dijo Andrea.