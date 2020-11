"Me hizo sentir como una cucaracha": Cinthya Urías habla sobre cómo fue conocer a Lupita Jones

Ciudad de México.- La controversia en contra de Lupita Jones no termina, pues cada vez salen más testimonios a declarar que la exmodelo no es una buena persona.

El más reciente fue el de Cynthia Urías quien en entrevista en exclusiva con TVyNovelas, reveló que el día que conoció a Jones fue realmente un suceso bastante triste, pues iba con toda la ilusión pues iba a entrevistarse con Jones, pues estaba buscando a alguien que representara a la Ciudad de México en el concurso de belleza nacional.

Yo era su fan, soñaba con conocerla. Venía recién desempacada de mi ciudad natal, Los Mochis, Sinaloa, y me apantallaba con todo. En ese momento pensé: ‘Wow, voy a conocer a Lupita Jones". Contó

Mientras hablaba sobre el suceso ocurrido hace 20 años, Cynthia explicó que no solo la descartó rápido, si no que ni la miró y también le dijo que no le servía, pues estaban con prisas y a criterio de Lupita, a Urías le hacían falta muchas cirugía para ser más atractiva y eso desató que se sintiera insegura con su imagen.

Me sentí muy mal, triste y me puse a dieta inmediatamente. Hacía ejercicio todo el tiempo. Me obsesioné con mi físico. Me sentí una cucaracha, la más fea, la más insignificante, me sentí devaluada, muy mal, y hoy lo pienso: 'Claro, en ese tiempo era casi una niña, una chavita y que te digan esas cosas es muy fuerte'". Dijo la conductora

Urías comentó que años después se volvió a encontrar con Lupita Jones y esta mencionó que no recordaba la historia, tachando a Cinthya de mentirosa.

Claro, en una entrevista de menos de un minuto ¿Cómo se iba a acordar? Nunca levantó la mirada".

