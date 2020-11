¡Qué horror! Internautas reaccionan al aspecto de The Weeknd y hacen memes sobre eso

Estados Unidos.- Durante la noche del domingo, los American Music Awards se convirtieron en el tema de conversación más importante en redes, pues muchos aristas relevantes tendrían participación en el evento.

Uno de los que más destacó fue el cantante de origen canadiense Abel Makkonen Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd, el cual no sólo impactó por su deslumbrante interpretación, si no por si por su aspecto lleno de vendas y moretones.

Sin embargo, el intérprete no estaba herido ni se había hecho alguna cirugía estética, si no que mediante ese extravagante look estaba expresando parte del concepto de su nuevo álbum llamado After Hours, lo que desató muchos memes y chistes por parte de los usuarios de internet.

The Weeknd después de su cirugía de cara

#AMAs pic.twitter.com/cfjf4AxJwy — Happiness is JB (@Jonaticoboy) November 23, 2020

The Weeknd aceptando su premio en los #AMAs: pic.twitter.com/AkN7N1iMXp — Regia Chola. (@GilbertoEsc_) November 23, 2020

the weeknd llegando a la próximas premiaciones pic.twitter.com/xkhp2kXdDY — fiore (@lei_fiorira) November 23, 2020

A pesar de los memes, los usuarios de redes sociales recocieron que el intérprete dio una deslumbrante presentación y manifestaron sus deseos por ver qué es lo que hará durante el Superbowl.

Fuentes: AS y Twitter @Jonatico @GilbertoEsc_ @leifiorira @Giorlex