"Se cree árbol navideño": Laura Bozzo desata críticas en Instagram por este vestido

Ciudad de México.- La famosa conductora de Televisa, Laura Bozzo, actualmente se ha visto envuelta en medio de la polémica y el escándalo, pues entre sus proyectos de trabajo, también ha tenido que hacerle frente a varias demandas.

Las cuales fueron interpuestas por la pareja de actores, Gabriel Soto e Irina Baeva por difamación, también l la expareja de la comunicadora, Christian Zuárez, quien la acusa de intento de homicidio.

Por si fuera poco, Laura además debe hacerle frente a las constantes críticas que los internautas le lanzan a través de Internet, pues basta con que ella publique una imagen suya a Instagram para que los malos comentarios fluyan.

En uno de sus recientes posts de dicha red social, la presentadora fue incluso comparada con un tradicional árbol de navidad, al mostrarse con un vestido sumamente llamativo y resplandeciente.

Que bonito quedó el arbolito de Navidad, ay no, es Laura Bozzo y su vestido", "Laura ya no te vistas así, dile a tus hijas que te enseñen como vestir bien", "Pobre Laura, que alguien apague el vestido, no lo vayan a dejar prendido toda la noche", comentaron algunos usuarios.