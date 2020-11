Serrath de 'Enamorándonos', sin pelos en la lengua, ventila las carencias que vivió en 'Survivor'

Ciudad de México.- La guapa y polémica exparticipante de Enamorándonos, Isis Serrath, tras ser eliminada de Survivor México, causó gran revuelo y alboroto en redes sociales luego de que compartiera una increíble serie de grabaciones en las que aparece revelando las carencias por las que tuvo que pasar en el último programa.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram, que la controversial influencer publicó los exóticos videos en los que se le aprecia mostrando cómo fue su valiente participación en el reality show de actividad física, lo cual sin duda dejó a más de uno con la boca abierta.

Lidiando con todos los que me querían fuera de la competencia y sobre todo el darme cuenta de mi fuerza mental tan grande. Yo no me encontré; yo me cree. Uffff cuántas emociones", escribió la famosa en la postal.