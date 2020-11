Tras polémico divorcio, hija de Juan Soler anuncia que el actor será abuelo

Ciudad de México.- El actor Juan Soler, se convertirá en abuelo por primera vez, luego de que su hija mayor Valentina Soler, anunció que será madre, al difundir una foto con ropita de bebé, unos zapatitos tejidos.

Fue mediante sus redes sociales, donde la joven argentina escribió un tierno mensaje al presumir que se encuentra en una dulce espera, además de mostrarse agradecida por la oportunidad.

Para mí princesa: me acuerdo lo que sentí en el momento que supe que estabas ahí, incontrolables ganas de llorar de la felicidad, que no podía ni pensar. Llegaste en un momento raro, desconocido y, creo no podría haber sido más perfecto. Es muy loco el darse cuenta que, sin verte a los ojos, ya eres la persona que más amo en este mundo”, comenzó a escribir.