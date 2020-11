Tras veto de Televisa, polémico exconductor de 'Hoy' confiesa que se casó y ¡oculta a un hijo!

Ciudad de México.- El conductor Fabián Lavalle, mejor conocido como 'Fabiruchis' es uno de los periodistas de espectáculos más polémicos que hay en México. El exconductor del programa Hoy se alejó por un tiempo de la televisión debido a fuertes escándalos.

El más fuerte de ellos fue en el 2007, cuando sufrió un brutal ataque que lo dejó casi al borde de la muerte a manos de un supuesto sexoservidor llamado Alfredo Cervantes Landa en un hotel de la CDMX.

Tras estar en programas como La Cuchara el actor y conductor volvió a la televisión en el programa de espectáculos de Multimedios, Chismorreo, mismo que se encarga de conducir actualmente.

Se dijo que fue vetado varios años de Televisa, sin embargo, hace unos meses regresó como invitado al programa Hoy para 'El Bombazo', como se llamaba su sección en el matutino hace varios años, donde compartía créditos con Alfredo Adame y Adriana Riveramelo.

Aunque muchos creían que el conductor era homosexual, sobre todo por el fuerte escándalo que protagonizó hace 13 años, en entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda reveló su más grande secreto: Estuvo casado y hasta tiene un hijo de 24 años de quien ha ocultado su identidad por años.

Tras hablar de la muerte de su padre, Mara le preguntó directamente si era cierto que se casó y tuvo una hija, a lo que Lavalle respondió:

Sí, claro. Y tuve un hijo que tengo todavía y que amo, es lo más importante y el motor de mi vida. Ya tiene 24 años. Yo me casé pero no me casé enamorado. Me casé con alguien que sí nos habíamos enamorado y se me acabó el amor".