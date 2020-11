¿Adiós 'Un Nuevo Día'? Adamari López rompe en llanto por esta devastadora razón

Miami, Florida.- La famosa conductora de Un Nuevo Día, Adamari López, compartió en el programa matutino, que está feliz y agradecida con la vida al poder celebrar este año el Día de Acción de Gracias.

La comunicadora señaló, estar agradecida de poder contar aun con su trabajo, pues este 2020 sucedieron varios despidos de sus compañeros en Telemundo.

Este 2020 doy gracias por seguir con mi familia de Telemundo. Ha sido un año tan difícil en todos los aspectos que poder tener trabajo, poder hacer lo que me gusta, poder estar frente a las cámaras…", expresó

No obstante, lamentó que no podrá contar con la presencia de sus padres, pues ambos fallecieron en 2012 y 2015, señaló que la ausencia de ellos es algo que le ha pesado bastante en estas fechas de unión familiar, no podrá contar con sus hermanos, pues están en Puerto Rico y ella en Miami.

Quisiera tener a mami y papi, que no los puedo tener, pero los tendría en la mesa, van a estar ahí, y a mis hermanos que tampoco van a estar físicamente, están en Puerto Rico, pero ellos serían como mi ideal de tenerlos en la mesa", dijo entre lágrimas. "Si pudiera agradecerles, les agradecería a papi y a mami por haber sido unos papás maravillosos que nos llenaron de mucho amor, nos hicieron unos hermanos muy unidos y nos hicieron ser buenas personas".

