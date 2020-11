Adrián Cue, exintegrante de 'Enamorándonos', habla del significado de algunos de sus tatuajes

Ciudad de México.- El exintegrante de Enamorándonos, Adrián Cue, mediante una entrevista para el portal de espectáculos TV Notas, habló de lo mucho que significan para él sus tatuajes.

La verdad es que nunca los he contado, ya a estas alturas de mi vida ya dejé de contarlos, estoy seguro que tengo más de 40 tatuajes, y sabes qué es lo que pasa, que hay muchos tatuajes que se unen unos con otros que ya perdí la cuenta, sería muy difícil contabilizarlos”, mencionó.

Y es que a sus 39 años, afirma que ya tiene más de 40 tatuajes, de los cuales inició cuando apenas tenía 22, teniendo como resultado un cuerpo lleno de pigmento.

Ya mi cuerpo es un lienzo de tatuajes, empecé a tatuarme a los 22 años, ahora a mis 39 pues he ido grabando, plasmando y tatuando mi cuerpo con cosas significativas para mi, Andrick y Marco me ayudaron con este ultimo tatuaje que como los otros también tiene un significado para mi”, dijo.

Por último confesó que planea seguir haciendo dicha práctica, mencionando que su cuerpo tiene mucho espacio, bromeando con la idea de tatuarse los glúteos.

Todavía hay muchos lugares en mi cuerpo por tatuarme, ya nomas falta tatuarme las pompas pero en una de esas y también me las tatúo eh, (ríe), me gusta mucho y es algo a lo que le tengo mucho respeto, espacio todavía hay y mientras me sigan sucediendo cosas que quisiera tener grabadas en el cuerpo lo seguiré haciendo”, dijo.