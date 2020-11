Antes de morir, Magda Rodríguez reveló que le dolían las críticas a Andrea Escalona

Ciudad de México.- Sin duda, la repentina muerte de la productora televisiva Magda Rodríguez a sus 57 años, estremeció al mundo del espectáculo el pasado 1 de noviembre.

Es por ello que a unas semanas de esta tragedia, salió a la luz una entrevista exclusiva que le brindó a Las Estrellas donde habla de su única hija, Andrea Escalona y del dolor que sentía cuando la atacaban.

Lee también: Desempleado y con bastón: Tras subir 20 kilos, exhiben secreto de Jorge Salinas en Televisa

Estoy muy orgullosa de Andreita pese a las críticas, pese a los haters. Sí te puedo a decir que he llegado a llorar por eso, sí te lastiman, sí te hieren, sí te golpean en cosas que te duelan. Pero ¿quieren sabe si me duele? Sí me duele y me duele mucho”, dijo Magda en la entrevista.