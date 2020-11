'El Mimoso' revela cómo va su situación actual con El Recodo tras su problema legal

Ciudad de México.- Hace unos meses, el famoso cantante, Luis Antonio López, mejor conocido como 'El Mimoso' contó que se encontraba en una complicada situación legal con la banda, El Recodo, a la cual perteneció durante varios años de su carrera.

En su reciente entrevista para el programa, De Primera Mano, el artista comentó que hasta el momento no ha podido arreglar esta situación, pues es algo que no se ha tratado el tema todavía entre él y la agrupación.

Esa parte no la hemos hablado, no la hemos tocado, he sido muy respetuoso y agradecido con la familia Lizarraga, obviamente lo que yo dije era algo que tenía que sanar, a soltar, tarde o temprano nos tendremos que sentar y llegaremos a un acuerdo", dijo Luis Antonio.