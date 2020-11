'Ella' es rockmántica y rebelde, el nuevo sencillo del cantante Fehr Rivas

Los Ángeles, California.-El cantante michoacano Fehr Rivas radicado en Los Ángeles presenta su nueva canción dedicada al empoderamiento femenino pero también es una especie de llamado a los hombres para que valoren y respeten a las mujeres.



Durante este tiempo de confinamiento Fehr Rivas sacó sencillos como El lujo de soñar y Que bien que salimos de esto. Ahora presenta un tercer tema que se llama Ella.

En entrevista con TRIBUNA, Fehr Rivas explica de qué trata esta canción y cómo realizaron el videoclip.



Al decir que tras su lanzamiento en redes sociales la canción ha tenido buena aceptación de sus seguidores, Fehr la describe con sus propias palabras.

Además, dice que en estos tiempos a las mujeres se les ve como “objetos” y al amor como algo “desechable”, por lo que trató de escribir una letra honesta y que mueva a la acción y conciencia de los hombres.

No hay hombre más atractivo que aquel que es sensible, y sensible no es llorar o estar vulnerable, es darle importancia a los detalles y ver cómo mantener una relación”.