¿Es tóxica? Shawn Mendes habla sobre cómo Camila Cabello influyó entre sus amigos y familia

Estados Unidos.- La relación de los cantantes Camila Cabello y Shawn Mendes es una de las más populares hoy en día, pues siempre están juntos y suelen expresarse bastante bien el uno del otro en entrevistas o en redes sociales.

Pero, recientemente Shawn ofreció una entrevista donde dio detalles de su noviazgo para VMAN, pues será la portada e inclusive, fue entrevistado por el reconocido artista Elton John.

Mendes contó que ambos llevan año y medio siendo novios formalmente a pesar de conocerse desde hace siete años. Así mismo, comentó sobre cómo su romance con la artista cambió sus relaciones con amigos y familiares, pues admitió que ella suele tranquilizarlo bastante.

¿Sabes qué era más que nada?... No sé si era algo que era cosa mía o cosa de hombres, pero creo que durante siete años, estaba en un camino tan rápido en un sentido con las anteojeras puestas, y no me mantenía en contacto con mi familia y amigos”.